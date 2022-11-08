ضبط عاطل في الدقهلية بحوزته أسلحة نارية وبيضاء

تمكنت مباحث شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل ادار منزله بمنطقة عزبة الهاويس كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء وتم تفتيش مسكنه عثر علي كمية من الأسلحة النارية والذخيرة وكذلك كمية متنوعة من الأسلحة البيضاء.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم ثان المنصورة يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث قسم ثان بقيام المتهم " هيثم . ع. م " 44 عاما عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 8356 لسنة 2019 جنايات قسم ثان المنصورة، مخدرات، وذلك بادارة مسكنة بمنطقة عزبة الهاويس كورشة لتصنيع الاسلحة النارية والبيضاء والاتجار بهم.

بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد مامورية ضبطية برئاسة الرائد كريم عبد الرازق رئيس وحدة مباحث قسم ثان المنصورة، وتم ضبط المتحري وبتفتيش منزله عثر علي 5 قطع سلاح ناري و25 طلقة خرطوش و60 قطعة سلاح أبيض.

كما عثر علي ادوات تصنيع الأسلحة ماكينة لحام - ماكينة تقطيع" وكمية من أحجار التجليخ

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .