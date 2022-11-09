عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشفها بسرعة.. أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي
التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي أو RA  هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويعني أن جهازك المناعي يهاجم الخلايا السليمة في جسمك عن طريق الخطأ، ما يتسبب في التهاب (تورم مؤلم) في الأجزاء المصابة من الجسم.

مغني الغزالة رايقة في المستشفى.. التفاصيل الكاملة لمرض الطفل محمد أسامة

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

ووفقا لما جاء في موقع السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مزمن يهاجم المفاصل بشكل رئيسي وعادة ما يهاجم أكثر من مفاصل في وقت واحد. 

ويؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل شائع على مفاصل اليدين والمعصمين والركبتين. 

ويحدث التهاب في بطانة المفصل المصاب بالروماتويد، ما يتسبب في تلف أنسجة المفصل، ويمكن أن يسبب تلف الأنسجة هذا ألمًا طويل الأمد أو مزمنًا وعدم التوازن وتشوه.

يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا على الأنسجة الأخرى في جميع أنحاء الجسم، ويسبب مشاكل في الأعضاء مثل الرئتين والقلب والعينين.

وتشمل علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

ألم أو وجع في أكثر من مفصل.

تصلب في أكثر من مفصل.

رقة وانتفاخ في أكثر من مفصل.

نفس الأعراض على جانبي الجسم (مثل كلتا اليدين أو الركبتين).

فقدان الوزن.

حُمى.

التعب.

ضعف.
 

التهاب المفاصل الروماتويدي ألتهاب المفاصل امراض المناعة الذاتية امراض المناعة مفاصل المناعة الذاتية الروماتويدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

كلها ساعات أدعولي.. رانيا دخلت تضع مولودها الأول خرجت في نعش| قصة كارثية

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

عاجل.. الاستئناف تعدل حكم عريس الإسماعيلية إلي الحبس شهرا بدلا من عام

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

قرار جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

موضوعات متعلقة

صحى ولذيذ .. طريقة عمل السوتيه فى الفرن

بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

لا تلتفت للمحبطين.. نصائح من هانى الناظر للتعامل مع ضغوط الحياة

نشرة المرأة والصحة|قصة ترند هاخد ابنى وأمشي.. وكيف تحصل على الأدوية الناقصة فى السوق

عياط طول الليل.. اكتشفي طرق علاج مغص الأطفال

تهدد الحياة.. اكتشف أعراض حساسية الطعام الخطيرة

مغني الغزالة رايقة في المستشفى.. التفاصيل الكاملة لمرض الطفل محمد أسامة

ترشيحاتنا

وزير خارجية ايرلندا يوكد التزام بلاده برفع سقف اسهاماتها في عمل المناخ الدولي

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

كأنها اتبنت من جديد.. ماذا قال رواد السوشيال ميديا عن شرم الشيخ؟

وزير الاتصالات لـ صدى البلد : دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب بالغة القوة

شكري يوجه رسالة للأجيال القادمة بأهمية حماية كوكب الأرض والحفاظ على البيئة

شقيق شيرين يهاجمها: مشيتي السواق اللى صاين بناتك من 22 سنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان مي عمر يثير ضجة| رقم خرافي

مش هتصدق| إطلالات أثارت الجدل حول حمل إيمي سمير غانم.. شاهد

سيدة تثير ضجة بوضع فسيخ في لانش بوكس طفلها | سبب تصرفها

بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

فيديو

سقوط أمطار خفيفة .. توقعات حالة الطقس اليوم

محمد شبانة يكشف صفقات الأهلي والزمالك في يناير ومفاجأة إمام عاشور/فيديو جراف

علاء مرسي يكشف تفاصيل مسرحيته كازينو بديعة

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ