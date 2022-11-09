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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التحريضية.. عزة مصطفى تطالب ضياء رشوان بعرض تدوينات علاء عبد الفتاح على السوشيال ميديا

عزة مصطفي
عزة مصطفي

طالبت الإعلامية عزة مصطفى، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بعرض تدوينات سناء سيف وشقيقها علاء عبد الفتاح على منصات السوشيال ميديا؛ وذلك تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

ووجهت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، حديثها لـ ضياء رشوان قائلة: «طلّع بيان رسمي ونزل تويتات علاء عبد الفتاح وأخته سناء سيف، وتقوم هيئة الاستعلامات والمجلس الأعلى للإعلام المصري بترجمة كل التويتات دي».

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى: «ابعتوها باسم المجلس الأعلى للإعلام؛ محتاجين كله يشتغل ويتعامل معاهم بنفس المعاملة، ومحتاجين نشوف على السوشيال ميديا بيطبقوا حقوق الإنسان مع مواطنيهم إزاي في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وأمريكا؟، عاوزين نشوف الأجهزة الأمنية بتعمل إيه مع مواطنيهم؟».


واستطردت عزة مصطفى: «وازاي بيراعوا حقوق الإنسان مع مواطنيهم؟، فكرة إنك تعمل لقطة هنا في بلدنا انسى خالص، وعلى المواطنين يعرفوا ازاي المفوضية دي بتعمل مع مصر كدة ليه!؛ واضح إن المسألة دي فيها فلوس كتيرة قوي، ومهما كسب الخاين هو رخيص».

ضياء رشوان صالة التحرير سناء سيف السوشيال ميديا حقوق الإنسان

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