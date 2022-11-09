4 دول مختلفة.. عمر كمال يكشف عن قائمة حفلات شهر نوفمبر

كشف المطرب عمر كمال، عن قائمة الحفلات التى يستعد لإحيائها خلال شهر نوفمبر الحالي، والتى تضم أربع دول مختلفة.



وأكد عمر كمال، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه يستعد لإحياء أربع حفلات الأولى في دبي ثم يحيى حفل فى قطر وبعدها يطير إلى هولندا ثم إسبانيا.



وأكد عمر كمال على صفحته الشخصية أن هذه الحفلات ليست الحفلات المتفق عليها فقط، وإنما هناك حفلات أخرى لشهر ١٢ سوف يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي,





وأضاف عمر كمال أنه من المفترض أن أولى حفلات العام الجديد ٢٠٢٣ فى كندا حيث تم التعاقد على إحياء أكثر من حفل غنائى هناك للجالية العربية.





ونشر الفنان عمر كمال، صورة جديدة له برفقة عائلته من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، في ظهور جديد له بعد زراعة اللحية.

وكان الفنان عمر كمال، قد كشف حقيقة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية عن زراعته لشعر اللحية.

قال عمر كمال إنه بالفعل زرع لحية، ولكن هذا من أجل شخصيته في فيلمه الجديد "ساعة استجابة"، حسب تصريحاته لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "مصر mbc".