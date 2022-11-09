الخارجية: التوافق على خطة عمل واضحة يمثل نجاحا لمصر في قمة المناخ

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن 8 أيام موضوعية في قمة المناخ كوب 27، ستشمل التحديات المناخية المختلفة.

وأضاف أحمد أبو زيد، في حوار عبر الفيديو كونفراس، لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم التمويل لمؤتمر المناخ؛ يمثل أولوية العديد من الدولة ، لافتا إلى أن مصر لديها ارداة سياسية حقيقية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

نستمع لآراء الجميع في قمة المناخ

وتابع السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إننا نهدف إلى الاستماع لآراء الجميع في قمة المناخ، لافتا إلى أن التوافق على خطة عمل واضحة يمثل نجاحا لمصر في المؤتمر.