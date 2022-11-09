الخارجية: 60 ألف مشارك و 110 رؤساء دول في قمة المناخ

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن أكثر من ٦٠ الفا شاركوا في قمة المناخ بشرم الشيخ.



وأضاف أبو زيد، في حوار عبر الفيديو كونفراس، لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن قضية المناخ تؤثر على جميع الدول في كل أنحاء العالم.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن ١١٠ رؤساء دول مشاركون في كوب 27، متابعا أن هناك جهدا كبيرا قامت به الدولة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

قمة التحرك والتنفيذ



وأكمل السفير أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تغيرات المناخ تؤثر بالفعل على كل الشعوب، لذلك تؤكد مصر ان المؤتمر الحالي قمة التحرك والتنفيذ.