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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير علاقات دولية: تقدم الجمهوريين في الانتخابات النصفية بمثابة احتجاج على سياسات بايدن

الكونجرس
الكونجرس

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن تقدم الجمهوريين في انتخابات الكونجرس هو تصويت احتجاجي ضد سياسات بايدن، وهو مؤشر واستفتاء على شعبية وأداء وسياسات الرئيس بايدن خلال العامين الماضيين.

وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال استضافته ببرنامج «ملف اليوم» الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «تقدم الجمهوريين نتاج لما نعرفه في العلوم السياسية بالتصويت الاحتجاجي أو العقابي وليس فقط من جانب المتأرجحين من المصوتين، ولكن أيضا من جانب قطاع من الديمقراطيين الذين هم ضد سياسات إدارة بايدن خلال العامين الماضيين؛ سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وهناك ترابط بين الأمرين».

 

تأثيرها على القضايا الداخلية

وتابع: «السياسات الخارجية لأول مرة تبرز تأثيرها على القضايا الداخلية على خلاف انتخابات التجديد النصفي في المرات السالبقة، وأزمة أوكرانيا وسياسة الرئيس بايدن التي أدت إلى الوصول إلى هذه الحالة من الحرب والصراع، نتيجة لاستفزاز روسيا نتيجة للتمادي وإصرار على ضم أوكرانيا لحلف النيتو، وعدم تقديم ضمانات مما دفع روسيا لحماية أمنها القومي، وأدى هذا لأزمات عالمية أرتدت على الداخل الأمريكي وعلى الاقتصاد الأمريكي، وهنا المواطن الأمريكي يصوت ويده على جيبه لأن هناك تأثير مباشر في مدجلات التضخم غير المسبوقة وارتفاع أسعار الطاقة».

الكونجرس الخارجية علاقات دولية العلوم السياسية التجديد النصفي

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