غدًا.. حقوق عين شمس تشارك في يوم قانون المناخ والحوكمة

تشارك كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صافي عميد الكلية وجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة في استضافة الندوة العالمية لعام 2022 بالكامل على الإنترنت يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ بمصر.

يأتي ذلك بعد الأحداث التحضيرية الرئيسية، بما في ذلك المؤتمر الأكاديمي الدولي حول الجوانب القانونية للتنمية المستدامة الذي استضافته كلية الحقوق جامعة عين شمس في الخامس من نوفمبر 2022 ومؤتمر اللجنة العالمية المعنية بالقانون البيئي الذي عقده الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في الفترة 03-06 أكتوبر 2022 في أوسلو، النرويج، ومناسبة جانبية رسمية ومشاورات واجتماعات مائدة مستديرة لخبراء قانونيين خلال الدورة السادسة والخمسين للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الفترة من 6/16 يونيه 2022 في بون، ألمانيا.

ويمكن المشاركة عبر الرابط التالي:

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والجدير بالذكر أصدر قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور ايمن صالح مدونة الاخلاقيات الجامعية والتي اقرها مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 27/9/2021.

وأوضح الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن إدارة الجامعة قد ارتأت عمل مدونة او ميثاق للاخلاق الجامعية ليس لتحديدها في نقاط او مواد ولكن لإلقاء الضوء علي مفاهيمها وتذكرة بقليل من التفصيل على اتساعها وكونها تشمل العملية التعليمية والبحثية والخدمية كما أنها تؤكد على ضرورة التعاون والاحترام والإنصاف بين كل منتسبيها كل في عمله.

وأشار إلى أنه قد قام بهذا العمل الجليل كوكبة من الاساتذة المشهود لهم بالخلق الرفيع والخبرة العميقة في هذا المجال وذوي خلفيات ثقافية وتخصصات علمية متعددة.

للتعرف والإطلاع علي مدونة جامعة عين شمس للأخلاقيات الجامعية يرجي مسح QR code المرفق.