بعد التنمر عليها.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرامن بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع توب باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه جاكيت باللون الأسود.

أنتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأصفر، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و المتناسقة مع لون بشرتها.

هيفاء وهبي