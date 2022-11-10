رمزي يسي والسوبرانو جالا الحديدي يختتمان مهرجان قصر المنيل

اختتمت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية، داخل القاعة الذهبية بقصر محمد علي،والتي أحياها الموسيقار العالمي رمزي يسي، والسوبرانو العالمية جالا الحديدي.

وحضر الحفل عمرو موسى والبرنس عباس حلمي، وعدد كبير من الشخصيات العامة وصفوة المجتمع.

بدأ الحفل الموسيقار العالمي رمزي يسي، بتحية الجمهور وحضور الحفل، ثم تقديم عددا من المقطوعات الموسيقية العالمية.

وصعدت السوبرانو جالا الحديدي على خشبة المسرح، وقدمت التحية لحضور الحفل، ثم قامت بغناء عددا من أغانيها التي تفاعل الجمهور معها بالتصفيق.

وغنت جالا، مقطوعاتها الموسيقية واغانيها بقيادة الموسيقار العالمي رمزي يسي.

وحرص عباس حلمي، على إهداء الفنانة جالا الحديدي والموسيقار رمزي يسي باقة من الورود تكريمها لهما في نهاية الحفل.