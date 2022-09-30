السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم: حفل المومياوات حقق نجاحا كبيرا

قالت السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم، إن حفل المومياوات حقق نجاحا كبيرا واستطاع أن يصل إلي سائق التوك توك.

وأوضحت ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،: "احنا قولنا ان دى اللحظة التي نستطيع أن نقدم فيها عمل في حدث وطنى كبير جدا ولما غنيت في حفل المومياوات أثرت في شريحة كبيرة".

وأوضحت ردود الأفعال أبهرتني وفيه ناس جاتلي بعد كده الأوبرا علشان يسمعوا نفس الرتم من الأغاني وفى ناس قالت انها نفسها تتعلم .

وأكملت:" ردود الفعل مازالت متواصلة، وكنت أتمنى، وما زلت أتمنى ان ده يكمل، ولم أكن أتوقع هذا النجاح وبهذه الطريقة والفن والموسيقى لغة عالمية بلا حدود وأى إنسان مهما ككانت ثقافته إنه يفهمها ويتعامل معها.