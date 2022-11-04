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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

السوبرانو اللبنانية تانيا قسيس ضيفة برنامج «طرب 4» مع مروان خوري

صدى البلد

حلت السوبرانو اللبنانية تانيا قسيس، ضيفة على برنامج "طرب 4"، الذي يقدمه المطرب مروان خوري، للحديث عن موهبتها في عالم الغناء.

واستعرضت تانيا قسيس، خلال اللقاء مسيرتها الغنائية، والعديد من المواقف التي واجهتها في حياتها، فضلا عن علاقتها بنجوم الغناء العربي، وأبرز المحطات في حياتها.

وتناولت الحلقة الحديث عن الأغاني الكلاسيكية والطربية، وغنت مجموعة من أغانيها منها "شو مخبي الليل"، و"أنا قلبي دليلي"، وشاركت تانيا الغناء مع مروان خوري في أغنيتين من كلمات وألحان مروان.

تانيا صالح تحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

كما تحدثت عن نجاح حفلها الأخير بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي اختتم فعالياته منذ أسابيع قليلة في مصر، وشهد حفلها توافد الكثير من الجمهور المصري والعربي ورفع الحفل لافتة "كامل العدد".

يعد برنامج "طرب 4"، هو الموسم الرابع لمروان خوري في تقديم البرامج، ويذاع على قناة "العربي 2"، ويستضيف فيه عدد كبير من نجوم الطرب في الوطن العربى.

يذكر أن تانيا قسيس، عرفت في مصر بعد تألقها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية أقيمت بالعاصمة الإدارية في حفل افتتاح المسجد والكنيسة بالعاصمة الجديدة، ونالت إطلالتها في الحفل استحسان عدد كبير من الجمهور المصري الذي أشاد بصوتها العذب وأدائها الرائع على المسرح.

وكان آخر أعمال تانيا قسيس، كليب "شو بدو"، كلمات وألحان وتوزيع طوني كرم، وتم تصويره في بيروت، تحت إشراف المخرج طوني كرم، وجاءت الأغنية ضمن ألبوم قررت أن تقدم فيه تانيا قسيس، أغنية باللهجة المصرية.

الوطن العربي مهرجان القلعة تانيا قسيس الموسم الرابع الجمهور المصري

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