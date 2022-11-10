ذكرى ميلاد صباح| أسرار وكواليس زيجاتها الـ9

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة صباح أو «الشحرورة»، التي وُلدت في مثل هذا اليوم عام 1927، ورحلت في 26 نوفمبر عام 2014، عن عمر يناهز الـ 87 عامًا.

تزوجت صباح 9 مرات، كانت الأولى من نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، واستمرت الزيجة خمس سنوات، قبل أن يحدث الانفصال، ويحرمها من رؤية نجلها لسنوات طويلة.

أما الزيجة الثانية، فكانت من خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها.

وتزوجت صباح للمرة الثالثة من عازف الكمان أنور منسي، وأنجبت منه ابنتها هويدا، ثم حدث الانفصال ، لتتزوج من المذيع أحمد فراج، واستمر الزواج ثلاث سنوات.

أما خامس زيجات صباح، فكانت من الفنان رشدي أباظة، ثم تزوجت من الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهرا واحدا، ثم جاء زواجها من النائب يوسف حمود، وقضت معه عامين فقط، لتتزوج بعد ذلك من الفنان وسيم طبارة، ثم الفنان فادي لبنان، واستمرت الزيجة ما يزيد على 15 عامًا.

يذكر ان الفنانة صباح بالفن في لبنان وهي ما زالت طفلة صغيرة، وعندما ذاع صيتها ووصل إلى المنتجة اللبنانية آسيا داغر طلبت منها الحضور إلى القاهرة لتتبنى موهبتها، وتضمن لها الشهرة والانتشار سريعا، وبالفعل حضرت صباح ووالداها، حيث أوكلت آسيا للموسيقار رياض السنباطي تدريبها فنيا، وتطويع صوتها باللهجة المصرية وليست الشامية، لأن صوتها الجبلي أصبح لا يصلح لتلك الأعمال الفنية التي أسندتها إليها المنتجة آسيا.