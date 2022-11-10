قومي المرأة بكفر الشيخ ينفذ جلسات الدوار بقرية الجزيرة الخضراء.. صور

نفذ فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ عدداً من جلسات الدوار بقرية "الجزيرة الخضراء" مركز مطوبس بمشاركة مديرية الأوقاف، وذلك تحت رعاية الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وإشراف الدكتور أماني شاكر مقرر فرع المجلس في كفر الشيخ.



يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.



واستهدفت الجلسات السيدات بالقرية وتضمن النقاش موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث يعمل المجلس القومي للمرأة علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

يشار إلى أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.



وأوضحت الدكتورة أماني شاكر للحضور الأزمة الاقتصادية العالمية وأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، ودور المرأة المصرية خلال الأوقات الصعبة.



وحثت مقرر فرع المجلس في كفر الشيخ السيدات على حب مصر وشرحت معنى الوطن للجميع، ودورنا في الحفاظ عليه والاهتمام به وعدم العودة للفوضى.



وأشارت شاكر إلى ما تم من إنجازات لا حصر لها خلال تولى فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الداعم دائما للمرأة ودورنا في الحفاظ على هذه المكتسبات.



كما تحدث أيضا الدكتور إيهاب البطاط من مديرية الأوقاف وفريدة المزين مقرر مناوب فرع المجلس وعفاف الجمل عضو الفرع.

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