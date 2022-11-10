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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس كلاسيك.. أنغام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

أنغام
أنغام

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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لافتت أنغام الأنظار في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع بليزر بنفس اللون ولكن أتسم بأكمامه ذات اللون الأبيض مع الأسود ونسقت معهما توب باللون الأسود أيضا مما زاد من أناقتها.

أنتعلت أنغام حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعهيا على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أنغام على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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