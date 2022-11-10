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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيكل: الأزمة الاقتصادية الحالية كبيرة وجميع دول العالم تعاني منها .. فيديو

أحمد هيكل
أحمد هيكل

قال الدكتور أحمد هيكل الإقتصادي البارز، إن الأزمة الإقتصادية الحالية كبيرة وجميع دول العالم تعاني منها بسبب زيادة الاقتراض ولا يوجد لها حل حتى الآن.

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صندوق النقد الدولي يشيد بنجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.. نواب وأحزاب: شهادة ثقة تمنح حالة من الاطمئنان وتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح

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جولات الحوار الوطني تتواصل بالمحافظات.. نائب التنسيقية يناقش الأزمة الاقتصادية العالمية مع جمعية الهلال الأحمر بالمنصورة

وأضاف "أحمد هيكل" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن الذي قام بإخراج العالم من الأزمات الاقتصادية عام ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ وغيرها في السابق كان حركة النمو الصيني، في الصين كانت تنمو بمعدلات نمو عالية جدا ولم يكن عليها قروض كثيرة.

وتابع الدكتور أحمد هيكل أن الصين أصبحت مثل أمريكا فى الاقتصاد بعد انتشار جائحة فيروس كورونا.

فيروس كورونا الصين يحدث في مصر ام بي سي مصر الأزمة الاقتصادية

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