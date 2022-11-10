هيكل: الأزمة الاقتصادية الحالية كبيرة وجميع دول العالم تعاني منها .. فيديو

قال الدكتور أحمد هيكل الإقتصادي البارز، إن الأزمة الإقتصادية الحالية كبيرة وجميع دول العالم تعاني منها بسبب زيادة الاقتراض ولا يوجد لها حل حتى الآن.

وأضاف "أحمد هيكل" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن الذي قام بإخراج العالم من الأزمات الاقتصادية عام ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ وغيرها في السابق كان حركة النمو الصيني، في الصين كانت تنمو بمعدلات نمو عالية جدا ولم يكن عليها قروض كثيرة.

وتابع الدكتور أحمد هيكل أن الصين أصبحت مثل أمريكا فى الاقتصاد بعد انتشار جائحة فيروس كورونا.