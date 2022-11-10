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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاصي الحلاني: إيماني بالوطن.. وأفتخر أني لبناني عربي

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

كشف المطرب الكبير عاصي الحلاني عن الثابت في مشواره الفني الطويل وقال في تصريحات ل"صدى البلد" أن الشيء الثابت في مشواري هو إيماني بالوطن والجذور.
التراث الأصيل.

وتابع:" ويشرفني وافتخر اني لبناني عربي من بعلبك لبنان  وهذا مايجعلني افكر في كل عمل اقدمه حتي لايخرج عن  طريق  تلك المبادئ.

وكان قد كشف المطرب عاصي الحلاني عن ردود الفعل التي حصدها على أحدث أعماله الغنائية أربعين خمسين.

وقال "عاصي" في تصريحات ل"صدى البلد": الحمدلله ردود الفعل رائعة جدا من الجمهور الحبيب وهو عامل كله حيوية وتفاؤل وفكرة حلوة نفذناها أنا والفنان عادل العراقي والحمد لله نسبة المشاهدة رائعة جدا واتقدم بالشكر والتحية لجمهوري الحبيب واوعدكم بكل جديد قريبا.

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كان النجم اللبناني عاصي الحلاني قد أعرب  عن سعادته البالغة لإحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين على مسرح النافورة، وسط جمهور جماهيري غفير من المصريين وعدد من الجاليات العربية.

وقال الحلاني، في تصريحات صحفية عقب الحفل: «غمرتني السعادة في ليلة من العمر مع جمهور دار الأوبرا المصرية بمهرجان الموسيقي العربية 31 المتميز الذي منحني المحبة والسعادة، وتبقى مصر أم الدنيا وقبلة الفن والإبداع».

وقدم الحلاني خلال الحفل ما يقرب من 20 أغنية، حيث صعد على أغنيته الشهيرة "بحبك وبغار" وأكمل الحفل بتقديم أغنيات “جن جنوني، وإني مارق مريت، وضلي معي، غالي، ومتل الكذبة وفرصة عمر وست الشتات وقولي جايي، ومالي صبر”.

كما رقص عاصي الحلاني على الدبكة على نغمات أغنيته الشهيرة "يا طير"، ولبى طلبات الجمهور حينما طلبوا منه غناء أغنيته الشهيرة "الهوارة".

واختتم الفنان اللبناني بتقديم ميدلي لأغنيات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وودع الجمهور على نغمات أغنية "أحلف بسماها وترابها".
 

عاصي الحلاني مسرح النافورة الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى العربية المطرب عاصى الحلانى

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