حبس 6 تجار مخدرات في حملة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 6 تجار مخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيق لترويجهم المواد المخدرة خلال حملة أمنية بمراكز المحافظة.

كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.



وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، لضبط الخارجين على القانون ، واستهدفت الحملة جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 6 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ (2376) حكم قضائى متنوع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق