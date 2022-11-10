عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 6 تجار مخدرات في حملة بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 6 تجار مخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيق لترويجهم المواد المخدرة خلال حملة أمنية بمراكز المحافظة.

 كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

تحرير 991 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بالقليوبية

ضبط 11 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية


وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، لضبط الخارجين على القانون ، واستهدفت الحملة جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.


وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 6 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ (2376) حكم قضائى متنوع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق

القليوبية أمن القليوبية مديرية امن القليوبية قطاع الأمن العام قطاع الأمن المركزى معلومات جنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

ليست الأولى.. التحريات: حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات

توجيه عاجل من رئيس الإمارات بإقامة صلاة الاستسقاء في جمع المساجد غدا

فرج عامر: مقابل مبلغ مالي كبير.. الأهلي يواجه الهلال السعودى | تفاصيل

امتحانات الشهادة الإعدادية.. تفاصيل كاملة عنها الآن

موضوعات متعلقة

بـ 50 جنيها ادخل واكشف..القصة الكاملة لانتحال طالب صفة طبيب في القليوبية

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في القليوبية لجلسة الأول من ديسمبر

بعد رفض والدها العريس.. فتاة القليوبية أنهت حياتها بطريقة صادمة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

وزير البترول: توفير التمويل يدعم فرص إفريقيا في استغلال مواردها بالشكل الصحيح

كارثة حقيقية.. نجم السنغال السابق يعلق على إصابة ساديو ماني |خاص

الرئيس السيسي يتفقد فعاليات المنطقة الخضراء بشرم الشيخ ويلتقي أعضاء اللجنة المنظمة

127 مشروعا استثماريا.. رئيس جهاز البيئة: نتائج مفاوضات تمويل المناخ 18 نوفمبر

بتطبيق على الهاتف|تعرف على شروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين

بسبب الحرب الأوكرانية.. بوتين يرفض حضور قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. شاكيرا تتجاوز أزمة الطلاق بطريقتها| شاهد

إياك أن تتجاهله.. عرض شائع ينذرك بإصابتك بسرطان الرئة

بسبب مخاوف.. سحب أدوية ضغط يتناولها الملايين مرتبطة بـ 7 سرطانات

وقع في المنور.. القصة الكاملة لتخلص وكيل اللاعبين حازم الحديدي من حياته

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ