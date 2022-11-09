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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 991 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 991 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 991 مخالفة مرورية، بينها 503 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و409 مخالفات متنوعة، وضبط 4 سائقين بدون رخصة قيادة، و2 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة وتحرير مخالفتين ملصقات، و67 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3350 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 17 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 5 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 3050 جنيها مصالحات.

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