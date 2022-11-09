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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 19 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس 19 متهمًا 15 يوما على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بحملة أمنية بالقليوبية مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهم. 

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كان قد شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية؛ حملة مُكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 19 متهمًا لـ 7 منهم معلومات جنائية، وجرى عرض المتهمين على الجهات المعنية بالتحقيق، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي، لفحصها وإعداد تقرير بشأنها. 


كما نجحت الحملة في تنفيذ 7549 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 9 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخّصة، والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

القليوبية مدير أمن القليوبية مكافحة المخدرات المباحث الجنائية قطاع الأمن العام معلومات جنائية

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