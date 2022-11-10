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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: جميع الأجهزة التنفيذية تعمل لخدمة المواطن في المقام الأول

محافظ بورسعيد: جميع
محافظ بورسعيد: جميع الأجهزة التنفيذية تعمل لخدمة المواطن

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، العاملين بإدارات الأمن والنظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة لمتابعة سير عملهم.

محافظ بورسعيد: جميع الأجهزة التنفيذية تعمل لخدمة المواطن في المقام الأول

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للعاملين بالنظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد: جميع الأجهزة التنفيذية تعمل لخدمة المواطن في المقام الأول

وأكد المحافظ أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسيا في تحقيق المظهر الحضارى والمشرف، وقال: “نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع جميع الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين”، مؤكدا تقديم جميع الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.

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محافظ بورسعيد يؤكد على أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل لخدمة المواطن في المقام الأول

كما شدد محافظ بورسعيد على العاملين بإدارة الأمن حسن معاملة المواطنين، خلال زيارتهم للمحافظة لتلقي الخدمات المختلفة، قائلا: “إننا جميعا نعمل لخدمة المواطن في المقام الأول”، مشيرا إلى أن موظف الأمن يعد ممثلا عن جميع الأجهزة التنفيذية، فيجب أن يظهر بصورة مشرفة أمام المواطنين.

محافظ بورسعيد يؤكد على أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل لخدمة المواطن في المقام الأول

كما وجه محافظ بورسعيد بصرف مكافأة مالية للعاملين بالنظافة والأمن بالديوان العام تقديرا لجهودهم المتواصلة وإخلاصهم في العمل، وحافزا لمواصلة الاجتهاد والارتقاء بمستوى ومظهر الديوان العام.

محافظ بورسعيد يؤكد على أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل لخدمة المواطن في المقام الأول

وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية وزعزعة استقرار الوطن، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بتوفير جميع سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة.

محافظ بورسعيد: جميع الأجهزة التنفيذية تعمل لخدمة المواطن في المقام الأول
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