عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ياسمين فؤاد: تعاون مصري أمريكي في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية|صور

صدى البلد

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع مايكل ريجان مدير وكالة حماية البيئة الامريكية (EPA) خلال اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ضمن فعاليات اليوم الرابع من مؤتمر  الاطراف Cop27 المقام بشرم الشيخ.  

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث التعاون بين الجانبين للإعلان عن تعزيز تعاون مشترك بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أهم أولويات الوزارة من خلال الإهتمام بتدوير المخلفات وإشراك القطاع الخاص بها والاهتمام بالبنية التحتية ودعم الدور  الحكومي بها، مشيرة إلى إصدار أول قانون للمخلفات أول استراتيجية للمخلفات للمساعدة في تقليل الانبعاثات الناتجة عن المخلفات التي قد تؤثر على المناخ، مبدية تطلعها لتعزيز التعاون بين الجانبين لمعالجة القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك للولايات المتحدة ومصر فى مجالات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، والإدارة البيئية، مؤكدة على رغبتها في إقامة تعاون أوثق لمواجهة هذه التحديات.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة العمل بشكل مشترك لمكافحة الآثار البيئية الضارة التي قد تحدث، والمخاطر الجسيمة على صحة الإنسان والبيئة المرتبطة بتغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لهذه القضايا بإشراك الجمهور العام من خلال التعرف على الفوائد التي يمكن أن تتحقق من المعالجة الفعالة لتغير المناخ، مؤكدة على أهمية التنمية المستدامة لحماية البيئة وتعزيزها لصحة الأجيال الحالية والمقبلة ورفاهيتها.  

وأوضحت ياسمين فؤاد أن مبادرة المخلفات "50 بحلول عام 2050" تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الأفريقية ، والتصدي بسرعة للتحديات المتأصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعي العالمي القاري ، كما ستساهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة (الأمم المتحدة) وأهداف ESG للقطاع الخاص، مما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.

من جانبه أكد  مايكل ريجان على ضرورة  الاهتمام بالأمور البيئية على مستوي التخفيف والتكيف، وأيضا الجزء الخاص بتدوير المخلفات مؤكدا يعى الوكالة لزيادة التعاون في تلك المجالات مع مصر، من خلال الأنشطة التي يتم تحديدها بشكل متبادل ، مشيرا إلى عزم وكالة حماية البيئة التعاون والعمل مع وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية لتعزيز قدرة الوزارة على دراسة ومعالجة التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه من خلال القوانين والسياسات وعمليات صنع القرار في مصر، وتعزيز  إطار إدارتها البيئية وذلك على المستوى التقني، وذلك من خلال الندوات المشتركة وورش العمل التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات.

وأكد الطرفان على التزامهم بأهمية التعاون الثنائي لتحسين الوضع البيئي على أساس إقليمي أو متعدد الأطراف، وتعزيز  التعاون بين الجانبين  لتطوير حلول مستدامة ودائمة لحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ.

01FD5DC8-A840-420E-8F79-ED884BEAF5E8
01FD5DC8-A840-420E-8F79-ED884BEAF5E8
5780CA29-4946-4BEB-8DCD-17E6BC21A57F
5780CA29-4946-4BEB-8DCD-17E6BC21A57F
9FB89553-BA22-46A6-BEAA-B3A5AB535B17
9FB89553-BA22-46A6-BEAA-B3A5AB535B17
وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

مفاجأة.. شوبير: هذا اللاعب سيصنع الفارق مع الزمالك

فرج عامر: مقابل مبلغ مالي كبير.. الأهلي يواجه الهلال السعودى | تفاصيل

الحقونا حازم الحديدي مات.. ماذا حدث لـ وكيل اللاعبين الشهير بالدقي؟|القصة الكاملة

ليست الأولى.. التحريات: حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

ترشيحاتنا

أسماء محلية جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر اليوم |تفاصيل

معدي بالصدفة.. مصرع شخص بمشاجرة بالأسلحة في القاهرة| ما القصة؟

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تحويل المؤسسات الحكومية لمنشآت ذكية

نشرت صورتها بدون حجاب.. ممثلة إيرانية شهيرة تتحدى السلطات

ياسمين فؤاد: تعاون مصري أمريكي في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية|صور

خلال قمة المناخ.. رضا حجازي: التكنولوجيا تلعب دورًا مركزيًا في ثورة التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للبنان لمواجهة الكوليرا

تخفيفا على المواطنين.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

مرض منتشر بين الأطفال .. تحذير عاجل من جمال شعبان

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تعرف على طقس الـ 48 ساعة القادمة

فيديو

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للبنان لمواجهة الكوليرا

تخفيفا على المواطنين.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ