خلال قمة المناخ.. رضا حجازي: التكنولوجيا تلعب دورًا مركزيًا في ثورة التعليم

شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فعاليات قمة المناخ اليوم، في جلسة بعنوان "معالجة العمل المناخي من خلال توفير التعليم وإعطاء فرص متكافئة للجميع".

وسلطت الجلسة، والتي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومؤسسة فودافون مصر، الضوء على مسابقة COP للطلاب حول العمل المناخي وإبراز الفائزين، ورفع مستوى الوعي بالفصول الرقمية.

وقال وزير التربية والتعليم ، في كلمته، إن التكنولوجيا تلعب دورًا مركزيًا في ثورة التعليم، مشيرًا إلى أن نظام التعليم في مصر يمر بحالة تحول مهم، بهدف ضمان أن تكون عملية ومحتوى التعلم وثيق الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التحول الرقمي أصبح توجهًا استراتيجيًّا للدولة المصرية بكافة أجهزتها؛ سعيًا نحو بناء مصر الرقمية، والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًّا في كافة مناحي الحياة؛ الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، ومن بينها الخدمات التعليمية؛ من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم اللازم لعملية صناعة القرار؛ وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع؛ مما ينعكس في النهاية على تحسين جودة حياة المواطن المصري.

واستعرض وزير التربية والتعليم ، في كلمته، جهود الوزارة للتحول الرقمي في العملية التعليمية وذلك من خلال إتاحة المنصات والقنوات التعليمية (مدرستنا 1،2،3) لمختلف المراحل الدراسية، فضًلا عن إنشاء بنية تكنولوجية قوية بالمدارس الثانوية، في ما يقرب من 2500 مدرسة، والبدء في توفير شاشات سمارت بالمدارس الإعدادية، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وتعزيز التحول نحو التعليم الرقمي.

وحول توعية الطلاب بقضايا تغير المناخ، أشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إلى إعداد الوزارة خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية، فضًلا عن تنفيذ حملات توعية لطلاب المدارس بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.

وفي ختام كلمته، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدعوة للمشاركين لزيارة معرض الفنون الموجود في الجناح الخاص بوزارة التعليم والتعليم والتعليم الفني في المنطقة الخضراء، حيث يتم عرض أعمال فنية للطلاب الملتحقين بالمدارس العامة، والتي تعكس آمال الأطفال وأحلامهم في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ، تحت شعار "رسالة من أطفال مصر إلى العالم".