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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش عمل لتدريب السيدات بسيناء على صناعة الكليم البدوى

تدريب السيدات على
تدريب السيدات على صناعة الكليم البدوي

نفذت مديرية التضامن الاجتماعى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة شمال سيناء، ورش عمل لتدريب السيدات على صناعة الكليم البدوي يدويا، وذلك من خلال جمعية “الجورة” لتنمية المجتمع بالشيخ زويد، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠م.

وقال الشيخ عرفات خضر، رئيس  جمعية الجورة، إنه تم تنفيذ ورشة عمل حول الكليم  اليدوى بمقر جمعية تنمية المجتمع بالروضة، خلال الفترة من ٥ نوفمبر إلى ٩ نوفمبر، بحضور ومشاركة الدكتورة هاجر صالح، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

وشارك في ورشة العمل ٢٠ سيدة وفتاة من قرية الروضة، ويستمر التدريب لمدة خمسة أيام لتدريب السيدات على استخدام النول فى إنتاج الكليم، وأنواع الخيوط المستخدمة في إنتاج الكليم والأدوات المستخدمة، والتدريب العملى كذلك على تنسيق الألوان وكيفية إنتاج الكليم بالصبغات الطبيعية واستخدام خامات البيئة المحلية، حيث تولي عملية تدريب السيدات الاستشارية زينب محمد حسين.

وقد تم تسليم السيدات المتدربات الخامات والأدوات اللازمة لإنتاج الكليم مع  نهاية التدريب بورشة العمل، ليتم بعدها الإنتاج من داخل بيوت السيدات، وتقوم الجمعية بمتابعة الإنتاج للمساعدة فى عملية التسويق.

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سيناء صناعة الكليم البدوي السيدات

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