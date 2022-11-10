محافظ شمال سيناء يشيد بقدرات وكيل كلية الآداب جامعة العريش

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، علي أن المحافظة تعمل علي تمكين أصحاب الهمم في جميع المجالات.

قال ذلك أثناء لقاءه بالدكتور حاتم سلامة أستاذ الأدب الإنجليزي رئيس قسم اللغة الإنلجليزية وآدابها وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش، واستمع خلال اللقاء بالأعمال التي نفذها وكيل الكلية على الرغم من أنه من أصحاب الهمم فاقدي البصر.

وتعرف اللواء شوشة، على ما تم القيام به من أنشطة واسهامات مجتمعية قيمة، وعلى ما لدى سلامة من قدرات تكنولوجية خاصة تتعلق بأعمال المونتاج وإعداد مقاطع الفيديو وتطوير تطبيقات الأندرويد.

وأشاد د. شوشة ، بقدرات وكيل كلية الآداب جامعة العريش، مؤكدًا على تقديره واهتمامه بأصحاب الهمم وأنهم بحق في القلب، وثمّن د. شوشة اهتمام الرئيس السيسي ودوره في دعم ورعاية والتمكين لأصحاب الهمم في جميع المجالات.

ولفت اللواء شوشة: إلي انه أمام إعجاز حقيقي يعجز اللسان عن وصفه!.



إنسانية راقية



وأعرب سلامة عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس الصورة الجديدة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ التي أصبحت تحدي باهتمام القيادة السياسية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يحمل فلسفة إنسانية راقية تجسدها مقولته: "إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات."

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