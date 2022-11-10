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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قفزة كبيرة بالنشر الدولي للبحوث العلمية ووصوله إلى نسبة 57.1% في مصر

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

شهدت الجامعات والمراكز البحثية المصرية،  تطورا كبيرا في النشر الدولي على مدار الفترة الماضية،  الأمر الذي يحفز الباحثين المصريين بالإضافة إلى أنه يحسن من مراكز الجامعات والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية .


بينما كان قد أشار الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، إلى أنه وفقا لمؤشر البحث العلمي الذي يُصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وقاعدة البيانات الدولية SCOPUS ، تم نشر 38798 بحثًا دوليًا للباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية خلال عام 2021، بمعدل زيادة قدرها 21.1% عن عام 2020، بينما بلغ عدد الباحثين المصريين الذين قاموا بنشر الأبحاث الدولية 52511 باحثًا.

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وأضاف رفعت أن معامل تأثير الاستشهاد بلغ 1.32 وهو أعلى من المعدل العالمي (جودة الأبحاث)، وبلغ عدد الاستشهادات للأبحاث المصرية نحو 70707 خلال عام 2021.


وأكد أنه فيما يخص التعاون الدولي في الأبحاث المنشورة دوليًا، فقد قفزت مصر إلى نسبة 57.1% في عام 2021، ويأتي هذا انعكاسًا لما تبذله الوزارة من دعم لمُبادرات التعاون الدولي ومشاركة مصر بأدوار أكثر فاعلية مع المُنظمات العلمية الدولية.


وأشار التقرير إلى حصول جامعة القاهرة على المرتبة الأولى في عدد الأبحاث المنشورة دوليًا بعدد أبحاث 6539 بحثًا دوليًا وبنسبة 16.8% من إجمالي الأبحاث المنشورة، ثم جامعة عين شمس بعدد 3628 بحثًا دوليًا، ثم جامعة المنصورة بعدد 3395 بحثًا دوليًا، ثم جامعة الزقازيق بعدد 3140 بحثًا دوليًا.


وأفاد التقرير بحصول المركز القومي للبحوث على المرتبة الأولى في المؤسسات البحثية الحكومية (المراكز والمعاهد البحثية) في عدد الأبحاث المنشورة دوليًا بعدد 2930 بحثًا دوليًا، ثم مركز البحوث الزراعية بعدد 1542 بحثًا دوليًا، ثم هيئة الطاقة الذرية بعدد 729 بحثًا دوليًا.


وفي مجالات فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، فقد بلغ عدد الأبحاث المنشورة دوليًا  1476 بحثًا بعدد استشهادات 13794.


وأضاف التقرير أن 64 جهة بحثية مصرية قامت بنشر أبحاث دولية في مجالات مُتعلقة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 335 بحثًا دوليًا، ثم جامعة عين شمس بعدد 179 بحثًا دوليًا، ثم جامعة المنصورة بعدد 157 بحثًا دوليًا.

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