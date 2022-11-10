وزير التعليم العالي: علماء وباحثون من هيئات كبرى حرصوا على حضور مؤتمر المناخ

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن هناك هيئات تعليمية كبرى حرصت على حضور مؤتمر المناخ العالمى بمشاركة الباحثين والعلماء المصريين والأجانب من دول العالم بالإضافة لإطلاق معارض علمية بحضور الباحثين العلميين من الجامعات المصرية.

وأضاف "عاشور" خلال تقرير أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن مناقشات المنطقة الخضراء فى قمة المناخ تتناول محاضرات علمية يحضرها جميع الزوار للاضطلاع على الأبحاث العلمية فى هذا المجال.

وأشار إلى أن يوم العلم فى فعاليات قمة المناخ العالمى ضم 9 جلسات علمية بحضور الباحثين والطلاب وممثلين من الصناعة ورجال الأعمال لضرورة ربط البحث العلمى بالصناعة والملفات الأخرى .