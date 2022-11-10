وزيرة التخطيط: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة وتم تقديمها كتوصية من الجهات غير الحكومية الفاعلة.

وأضافت “السعيد”، خلال كلمتها بفعاليات قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ COP 27، أن رئيس الوزراء أصدر قرار بتبني المبادرة باعتبارها أساسية للحكومة المصرية وأن تكون مستمرة كل عام.

وتابعت : "نفخر أن يكون لدينا هذه المبادرة تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص ومؤسسات الفكر"، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تقوم بالتنسيق والإشراف على كل الأنشطة والمبادرات مع الفاعلين الأساسيين بالقطاع الخاص والأكاديميات ومؤسسات الفكر.

وأشار إلى أن هدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن تنخرط جميع الأفراد على المستوى المحلي في مختلف المحافظات بشأن التمكين الاقتصادية وإيجاد فرص عمل بالمشروعات.