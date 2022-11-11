عرض لن يتكرر..خصم 40% على أفضل تابلت من سامسونج

تقوم معظم أماكن البيع أونلاين ببيع أفضل الهواتف وأجهزة التابلت والساعات الذكية و تخفيضها بشدة في يوم الجمعة السوداء black Friday ، وحتى قبله بأسبوعين ، ومن أفضل هذه العروض على تابلت سامسونج الأمريكي Samsung Galaxy Tab A8 على موقع أمازون الأمريكي.

فتعد من أفضل هذه العروض، هي خصم على تابلت سامسونج Samsung Galaxy Tab A8 يقدر ب 131 دولار أمريكي(أي خصم بحوالي 3200 جنيه مصري تقريبا)، ليبلغ سعر التابلت بعد الخصم 200 دولار فقط (أي حوالي 4 آلاف و 900 جنيه مصري) ويمكن شراؤها عبر هذا الرابط.

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مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab A8

صممت سامسونج تابلت Galaxy Tab A8، بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 10.5 بوصة، من نوع LCD، وبدقة 1920 × 1200 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، كما يضم هيكل الجهاز اللوحي 4 مكبرات صوتية مزودة بتقنية Dolby Atoms لتجربة صوتية غامرة.

يدعم معالج تابلت Galaxy Tab A8 آداء سريعا لوحدة المعالجة المركزية بنسبة 10٪.

ويقدم تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل تدعم ميزة تركيز fixed focus، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بميزة التركيز التلقائي للصور ومقاطع الفيديو.

ويحتوي تابلت سامسونج Galaxy Tab A8، على بطارية بقوة 7040 مللي أمبير، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.