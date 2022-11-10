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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة خلال تفقد مركز شنايدر للاستدامة : الحديقة المركزية متنفس لسكان شرم الشيخ

الحديقة المركزية
الحديقة المركزية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال تفقده مركز شنايدر للاستدامة، إن الحديقة المركزية بشرم الشيخ متنفس لسكان شرم الشيخ  مشيرا إلي أنها مقامة علي مساحة ٤٠ فدان وتشمل العديد من الخدمات مثل البنوك والمطاعم الكافيهات والعاب الأطفال.


جاء ذلك خلال قام اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتفقد مركز شنايدر للاستدامة والحديقة المركزية بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والمهندس شريف عبد الفتاح نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للشئون الحكومية في مصر وشمال شرق أفريقيا.

أوضح  المحافظ ان الحديقة المركزية تم تنفيذها على مساحة 40 فدانا بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وأكد فودة أن الحديقة المركزية تُعد المتنفس الرئيسي بمدينة شرم الشيخ، حيث تحتوي على مسارات للمشاة بطول حوالي 2500م، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب توافر ساحات وأماكن مخصصة لإقامة المعارض، كما تحتوى على مول تجاري، ومجمع للبنوك، ومجمع المطاعم المتنوعة، إضافة إلى وجود بحيرات مائية، وعدد من نوافير المياه، وحديقة مخصصة للأطفال، وتصل مساحة المناطق الخضراء، داخل الحديقة المركزية إلى 25 فدانا تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل المثمر.

مشيراً الى وجود  مركز شركة "شنايدر اليكتريك" للاستدامة بالحديقة، وشاحنات المحمول التي تعمل بالطاقة الشمسية والـ "واي فاي" بالحديقة المركزية، ومول تجاري ومجمع البنوك.
 

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