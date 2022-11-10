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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرف التجارية تدعم الدولة في التوجه للاقتصاد الاخضر

صدى البلد

قال النائب عادل ناصر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام انه تماشيا مع رؤية الدولة فى التوجه للاقتصاد الاخضر فى كل المجالات الاقتصادية فان الغرف التجارية ستدعم هذا التوجه من خلال تنفيذ كل المتطلبات للتحول للاقتصاد الاخضر فى الشركات والمصانع التابعة للغرف وذلك للوصول الى اقتصاد صديق للبيئة  وتقليل  نسبة الكربون وتوفير الطاقة  والحد من عوادم السيارات والانبعاثات الضارة التي لها أثر سلبى على الانسان  وعلى الغلاف الجوي ‏والمشاكل التي تحدث في العالم من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ .

واشار رئيس تجارية الجيزة ان ذلك التوجه سيساهم بشكل كبير في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مع الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة  في شتى مناحي الحياة وسيساعد الاقتصاد الأخضر المصريين  في تحقيق حياة أفضل وفقا للمعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة، كما يحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات والحد من الوقود التقليدي .

واكد ناصر ان الغرف التجارية من مهامها التنفيذية المساهمة بالفكر والرأي في كل النواحي والاشتراك بعضوية التنظيمات والهيئات الداخلية والخارجية  للمشاركة في وضع السياسات والقرارات والنظم والقوانين وتسهم بكل جهودها وامكاناتها لتحقيق آمال وتطلعات المجتمع التجاري المصري وتعميق وتعظيم مفاهيم التجارة العالمية وتعمل على زيادتها وتنوعها والمساهمة في برامج الانماء الاقتصادي واحتياجات المواطن من المشروعات والأنشطة الجديدة لدفع الانتاج المصري ليجد طريقه ووقعه الصحيح في الاسواق العالمية.

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