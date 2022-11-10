عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهر كامل.. تفاصيل غلق ميدان سفنكس بالجيزة والطرق البديلة

ميدان سفنكس
ميدان سفنكس

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار إستكمال الأعمال الإنشائية لتوسعة كوبرى 15 مايو فى الإتجاهين نطاق محافظة الجيزة ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل، سيتم تنفيذ غلق كلى بميدان سفنكس تحديداً الإتجاه المؤدى إلى شارع أحمد عرابى لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة .

 

واوضحت محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ الغلق بدايةً من الساعة الــ 1 صباح يوم الجمعة الموافق 11/11/2022 ولمدة شهر تنتهى صباح السبت الموافق 10/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العجوزة بالمتابعة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال لتسهيل حركة المرور بمحيط الأعمال.


وبناءاً عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الأتية:-


1- حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب بإستكمال السير إتجاه شارع أحمد عرابى تقوم بإستكمال السير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو بإتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو.


2- يتم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع أحمد عرابى.


3- حركة المركبات القادمة من شارع النيل وترغب بالسير بشارع كورنيش النيل إتجاه ميدان الجلاء تقوم بالسير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو بإتجاه فتحة الدوران المستحدثة الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو.


4- ثم يتم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع كورنيش النيل.


كما قامت الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتركيب اللواحات الإرشادية والتحذيرية المروية والكشافات والطواحين الضوئية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان توفير السيولة المرورية وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

محافظ الجيزة الجيزة محور 26 يوليو محافظة الجيزة جامعة الدول العربية ميدان سفنكس شارع جامعة الدول غلق ميدان سفنكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

مفاجأة.. شوبير: هذا اللاعب سيصنع الفارق مع الزمالك

والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل في برنامج

للاستفادة من الدعم.. تفاصيل إضافة الزوجة والمواليد واستخراج بطاقة تموين مستقلة

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يهنئ سمر حمزة لاعبة المصارعة بعد تصدرها التصنيف العالمى

مخاطر صعود | تحذير عاجل من الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم

بـ 3000 جنيه.. أفضل موبايل سامسونج للشباب في مصر

رغم محاولة اغتياله.. عمران خان يدعو أنصاره لمواصلة المسيرة المناهضة للحكومة الباكستانية

قائمة البرتغال النهائية المشاركة في كأس العالم 2022.. تواجد رونالدو

وزيرة البيئة: بحث التعاون مع جوجل لعرض قصص نجاح مصر الملهمه بcop27

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير شوربة العدس بخطوات بسيطة

تنقص وزنك وتحارب الكوليسترول.. نوع مهمل من البذور تعرفي عليه

وزني مش مكمل 49 كيلو.. إطلالات آثارت ضجة لـ ركين سعيد

بأقل مجهود رجيم لنحت قوامك.. تعرفي كيف تتخلصين من الوزن الزائد بالفانيليا

فيديو

الاستقواء بالإسرائيليين.. مظاهرة في تل أبيب للإفراج عن علاء عبد الفتاح.. فيديو وصور

يوم أسود في العاصمة.. إضراب في مترو باريس يشل حركة النقل

ليست المرة الأولى.. مفاجأة في واقعة تخلص حازم الحديدي من حياته "فيديوجراف"

جولة الرئيس السيسي بشرم الشيخ وتقرير حول المنطقة الخضراء |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ