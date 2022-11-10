محمد الشرنوبي: وافقت على مسرحية ياما فى الجراب يا حاوى لهذا السبب

أكد الفنان محمد الشرنوبى، سعادته البالغة بسبب مشاركته فى بطولة مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى بعد معرفته أن المسرحية مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى وأنه لم أقرأ السيناريو".

عرض مسرحى كبير

وأضاف الشرنوبى خلال حواره مع برنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، قائلا:" أول مرة اقدم عرض مسرحى كبير.

وكان أكد الفنان محمد الشرنوبي، أنه بصدد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده بمسلسل إيجار قديم، والذي يقوم ببطولته بجانب شريف منير وصلاح عبد الله وميمي جمال وفيدرا.

وتابع الشرنوبي، أنه حرص على تقديم شخصية طارق في المسلسل لأنها تناقش قضية شبابية مهمة وهي معاناة الشاب المصري أثناء قدومه على خطوة الزواج وأيضا الاختلاف الفكرى بين الشاب ووالده والذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبدالله.

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