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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الشرنوبي: وافقت على مسرحية ياما فى الجراب يا حاوى لهذا السبب

الفنان محمد الشرنوبى
الفنان محمد الشرنوبى

أكد الفنان محمد الشرنوبى، سعادته البالغة بسبب مشاركته فى بطولة مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى بعد معرفته أن المسرحية مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى وأنه لم أقرأ السيناريو".

عرض مسرحى كبير

وأضاف الشرنوبى خلال حواره مع برنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، قائلا:" أول مرة اقدم عرض مسرحى كبير.

وكان أكد الفنان محمد الشرنوبي، أنه بصدد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده بمسلسل إيجار قديم، والذي يقوم ببطولته بجانب شريف منير وصلاح عبد الله وميمي جمال وفيدرا.

وتابع الشرنوبي، أنه حرص على تقديم شخصية طارق في المسلسل لأنها تناقش قضية شبابية مهمة وهي معاناة الشاب المصري أثناء قدومه على خطوة الزواج وأيضا الاختلاف الفكرى بين الشاب ووالده والذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبدالله.

https://www.youtube.com/channel/UCUHq39HXLyAjjMPIjsNRLpw/live?app=desktop

صلاح عبد الله الفنان صلاح عبدالله الفنان محمد الشرنوبي محمد الشرنوبي يحيى الفخراني

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