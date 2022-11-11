التغيرات المناخية والحد من التزايد .. تفاصيل أكبر منظومة لتوليد الكهرباء بأشعة الشمس

تعد محافظة الوادى الجديد من المحافظات التي تحظي بأعلى نسبة سطوع شمسى على مستوى الجمهورية، حيث تتلقى إشعاعًا شمسيًا مباشرًا يتجاوز 10.7 كيلو وات ساعة / متر مربع، ويصل عدد ساعات سطوع الشمس إلى ما يتجاوز 4000 ساعة سنويًا أكثرها سطوعًا في الوادي الجديد.

وللحد من تزايد التغيرات المناخية والتي يواجهها العالم الآن ..اتجهت محافظة الوادي الجديد لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في شتي المجالات، مما جعلها موقعا مثاليا لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والتى نجحت الحكومة باقتدار فى تنفيذها على جميع مستويات القطاعات التنموية بداية من تشغيل الآبار الحكومية والاستثمارية والعيون السطحية والانتقال لتشغيل المصالح الحكومية والمدارس والمساجد بمنظومة الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء وتحقيق عوائد مالية كبيرة نتيجة بيع الفائض من استهلاك محطات الطاقة الشمسية فى تلك المحطات.

وحققت منظومة الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار بمحافظة الوادي الجديد نجاحا كبيرًا لما تمتاز به المحافظة من نسبة سطوع لأشعة الشمس على مدار العام، بما يساعد على توفير المصدر الرئيسي لتشغيل الخلايا الشمسية التي تقوم بتوليد الكهرباء.

وفي هذا الإطار، بدأت المحافظة تقديم تيسيرات لصغار المزارعين لانضمامهم لهذه المنظومة، وذلك من خلال إطلاق مبادرة لتركيب محطات طاقة شمسية لآبار الري الزراعية الخاصة بهم.

يقول المهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة، إن الحكومة تسعى لتنفيذ مشروع تحويل 85 بئرا بتكلفة إجمالية 175 مليون جنيه، وفقا لبروتوكول التعاون مع إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، الذي يتم تجهيزه ليعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الديزل عالي التكلفة، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الري بإدخال نُظم حديثة للري والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في تنفيذ منظومة الطاقة الشمسية للمصالح الحكومية، والتي شملت عددا كبيرا من المصالح الحكومية تضمنت محطة الطاقة الشمسية والمقامة فوق أسطح مبنى ديوان عام المحافظة، والتي نفذتها الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالتعاون مع مديرية إسكان الوادي الجديد بتكلفة بلغت حوالى 5 ملايين جنيه وتبلغ قدرتها 250 كيلو وات.

ولفت إلى أن المنظومة امتدت إلى أقصى أطراف المحافظة، حيث جرى تركيب محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بالقرية الرابعة بقرى درب الأربعين التي تبلغ قدرتها 500 ك/وات، بتكلفة 10 ملايين جنيه والتي تم إنشاؤها لمساعدة مولد الطاقة الكهربائية المقام بالقرية لتوفير خدمة الكهرباء للقريتين الثالثة والرابعة، والتي تعمل بخدمة التحكم الإلكتروني عن بعد في التشغيل والإيقاف، كما أنه يوضح حجم الاستهلاك والفائض بالمحطة.

وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 محطات للطاقة الشمسية بالوحدات المحلية لقرى جورمشين وعدن وجدة، بتكلفة 1.1 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية 20 كيلو/ الساعة للمحطة الواحدة، وذلك لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية التقليدية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مختلف المشروعات كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، لتوفير الكهرباء للإنارة وتشغيل الآبار، بإجمالي 7 محطات طاقة شمسية في مركز باريس.