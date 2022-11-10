دينا الشربينى تكشف علاقتها بـ كوبري أكتوبر وماذا كانت تفعل بوالدها بسببه؟

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيف على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه أمير كرارة على قناة ON، اليوم الخميس.

وأكدت دينا الشربينى، أنها كانت طفلة شقية للغاية، لافتة إلى أنها دائما ما تتحدث عن والدها فى البرامج.

وحكت دينا الشربينى،قصة طريفه قائلة:" كنت بحب كوبرى اكتوبر جدا، وكنت أطلعه مع بابا بالعربية فأنام أول ما نطلع، وأول ما ينزل من الكوبرى كنت أصحى وأرجعه تانى أقوله لازم أشوف الكوبرى".

مسلسل دينا الشربينى

انضمت النجمة دينا الشربيني، مع النجمة شيرين رضا في حكاية "لو بعد حين"، وذلك ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل”.

وتستعد دينا لتصوير مشاهدها مع النجمة شيرين رضا والفنانة بسنت حاتم بداية الشهر المقبل، والحكاية إخراج هشام الرشيدى والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن.

اكدت الفنانة دينا الشربينى، أنها كانت طفلة شقية للغاية