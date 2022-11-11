دينا الشربيني: ماما كانت رافضه دخولى مجال الفن وبابا ساعدنى

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيف على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه أمير كرارة على قناة ON.

وأوضحت الفنانة دينا الشربينى، أن والدتها لم تكن ترغب دخولها مجال الفن أطلاقا.

وأضافت دينا الشربينى، أنها طلبت من والدها دخول عالم الفن، فاقترح عليها البدء كمذيعة أولا ومن ثم الدخول لعالم الفن وهوا ما حدث بالفعل.



مسلسل دينا الشربينى

انضمت النجمة دينا الشربيني، مع النجمة شيرين رضا في حكاية "لو بعد حين"، وذلك ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل”.

وتستعد دينا لتصوير مشاهدها مع النجمة شيرين رضا والفنانة بسنت حاتم بداية الشهر المقبل، والحكاية إخراج هشام الرشيدى والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن.