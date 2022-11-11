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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خاص .. أبو القمصان تكشف سبب نقل علاء عبد الفتاح لسجن وادى النطرون

علاء عبد الفتاح
علاء عبد الفتاح

أكدت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون جرائم الانترنت وضع مدة زمنية لتحرير المحضر وهو ثلاث أشهر، فالبعض لا يعرف هذه المعلومة.

وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بقمة المناخ بشرم الشيخ، أنها اطلعت على بلاغات المسجون علاء عبد الفتاح بعد المطالبة بالإفراج عنه.

ولفتت إلى أن أسرة علاء عبد الفتاح وليلى سويف والدة علاء عبدالفتاح لديهم مواقف من الدولة، وهذا أمر غير مقبول، فالشخص الذى ارتكب جريمة يجب أن يعاقب على ما قم به.

وأوضحت أنه تم نقل علاء عبد الفتاح من السجن الذي كان به، بعد شكاوي أسرته لـ سجن وادى النطرون، وأسرة علاء تقوم بتوجيه شتائم لأى شخص يريد أن يمد يه لهم.

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