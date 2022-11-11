عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لامبورجيني صغيرة.. محمد رمضان يستعرض سيارته الفارهة بفيديو مثير للجدل

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو لمصغر سيارة طبق الأصل من سيارته اللامبورجيني، وعليها علامة “نمبر وان”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق محمد رمضان علي الصورة، كاتبًا: "الحمد لله ربنا رزقني النهاردة ب لامبورجيني صغيرة .. ربنا يحفظهالي هي و أمها و يقدرني على صيانتهم".

علقة ساخنة.. مشهد مسرب من أحداث مسلسل محمد رمضان الجديد

بعلامة «نمبر وان».. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رمضان عبر إنستجرام

تداول عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من كواليس تصوير مسلسل العمدة للفنان محمد رمضان والذي يخوض به موسم رمضان القادم.

وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو يقوم بتلقين شخص يدعى فاروق علقة ساخنة أمام المقر الخاص به العمدة جروب، ويبدو أن الصراع فى المسلسل قائم على هذه الشخصية التى تظهر فى هذا الفيديو مع العمدة محمد رمضان

ونفى الفنان محمد رمضان كل ما يتردد بشأن تشابه مسلسله الجديد "العمدة" والذى من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل مع مسلسل "عائلة الحاج متولى" الذى قدمه نور الشريف. 

وقال محمد رمضان فى لقاء مع برنامج "انسايدر بالعربى" : ان كل ما يتردد بشأن التشابه بين مسلسل العمدة وعائلة الحاج متولى أمر عار تماما من الصحة وكل ما يجمع بين العمليين أننى أظهر فى شخصية الرجل المتزوج من أربعة وهي نفس الحالة التي ظهر عليها الفنان الراحل نور الشريف ولكن الدراما والأحداث مختلفة تماما وتركيبة الشخصية مختلفة عن الحاج متولى.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى طارق الدسوقى.

الفنان محمد رمضان محمد رمضان نمبر وان اخبار محمد رمضان أعمال محمد رمضان الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

فيديوهات وصور قديمة.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة بالسويس

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

محافظة القاهرة تنفي ما يتردد عن تعطل خطوط النقل الجماعي للصيانة غدا

ترشيحاتنا

هل يفلس تويتر؟ .. إيلون يفجر صدمة للموظفين

كلام فارغ .. نهاد أبو القمصان توجه رسالة هامة لشقيقة علاء عبدالفتاح

سيف زاهر يطلب من اتحاد الكرة الاهتمام بـ فيتوريا

خوف وفزع بين الأهالي.. تفاصيل حدوث الهبوط الأرضي بعقار الإسماعيلية وإخلاء سكانه

طارق الخوري: المنطقة العربية مسئولة عن 5% فقط من الانبعاثات الملوثة للبيئة 

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 : تقدير من مديرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخرهم السلطان والكينج.. لماذا تواجه حفلات الفنانين في الإسكندرية شبح التأجيل والإلغاء؟

أجملهن هبة مجدي| بيجامات الفنانات الشتوي تشعل السوشيال ميديا.. ومتابعون: إيه الشياكة دي؟

بيكرهوا الرجالة.. بنات رضوى الشربيني مع والدهن يشعلن السوشيال ميديا

اكتشاف مهم.. هل تساهم مكملات أوميجا 3 في علاج السرطان؟

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ