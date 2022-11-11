لامبورجيني صغيرة.. محمد رمضان يستعرض سيارته الفارهة بفيديو مثير للجدل

نشر الفنان محمد رمضان فيديو لمصغر سيارة طبق الأصل من سيارته اللامبورجيني، وعليها علامة “نمبر وان”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق محمد رمضان علي الصورة، كاتبًا: "الحمد لله ربنا رزقني النهاردة ب لامبورجيني صغيرة .. ربنا يحفظهالي هي و أمها و يقدرني على صيانتهم".

تداول عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من كواليس تصوير مسلسل العمدة للفنان محمد رمضان والذي يخوض به موسم رمضان القادم.

وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو يقوم بتلقين شخص يدعى فاروق علقة ساخنة أمام المقر الخاص به العمدة جروب، ويبدو أن الصراع فى المسلسل قائم على هذه الشخصية التى تظهر فى هذا الفيديو مع العمدة محمد رمضان

ونفى الفنان محمد رمضان كل ما يتردد بشأن تشابه مسلسله الجديد "العمدة" والذى من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل مع مسلسل "عائلة الحاج متولى" الذى قدمه نور الشريف.

وقال محمد رمضان فى لقاء مع برنامج "انسايدر بالعربى" : ان كل ما يتردد بشأن التشابه بين مسلسل العمدة وعائلة الحاج متولى أمر عار تماما من الصحة وكل ما يجمع بين العمليين أننى أظهر فى شخصية الرجل المتزوج من أربعة وهي نفس الحالة التي ظهر عليها الفنان الراحل نور الشريف ولكن الدراما والأحداث مختلفة تماما وتركيبة الشخصية مختلفة عن الحاج متولى.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى طارق الدسوقى.