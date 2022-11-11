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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكره الست الرغاية.. مدحت صالح يكشف تفاصيل ضربه للفنانة نرمين الفقي

مدحت صالح
مدحت صالح

قال الفنان مدحت صالح ، إنه لا يحب المرأة الرغاية ولا الرجل الثرثار ، وخير الكلام ما قل ودل ، حيث أنه كلما كان الكلمات والمفردات موجزة وتوصل المعنى يكون افضل وأحب ذلك جداً سوء فى الست أو الرجل .

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وأضاف" صالح " خلال ،  لقائه مع الإعلامية انجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة "ETC" أمس الخميس ، :"  لا يحب فى الست الشك البايخ  والغيرة البايخة ، ولكنى احب الغيرة المقبولة والشك المقبول أيضا ، وعمرى في حياتي ما شكيت في احد واتعامل مع الناس والجميع من منطلق  إحساسي انا  لماذا يكون لدى احتمال مش كويس وعند ظهور العكس لا  افتعل المشكلات ولا اقف عندها وامشي في هدوء ".  

 

وتابع :" لا يمكن أضرب أي ست على الإطلاق  ولا احترم أي رجل يضرب ست لأنه عمل غير حضاري " .

وعن مشهد ضربة للفنانة نرمين الفقى فى مسلسل أبو العروسة  وهو يشدها من شعرها ، قال :" زي ما بيقولوا تمثيل " والله لم المس شعر الفنانة نرمين الفقى ولكن المخرج علمنا تكنيك معين ولم ألمس شعرها على الإطلاق فى المشهد ".

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