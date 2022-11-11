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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين فهمي : لا صحة لأخبار زواجي أو ارتباطي بـ أنغام.. فيديو

حسين فهمي
حسين فهمي

 نفى الفنان حسين فهمي، صحة الشائعة التي تناولت ارتباطه وزواجه من النجمة أنغام، متابعًا: "أنغام جميلة وراقية ومعرفش سر شائعة زواجي منها وضحكت من هذه الشائعة وأكيد هي خدتها بفكاهة".

وأضاف النجم حسين فهمي، في لقاءه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن التسلط كان بمعنى أن كان في أمور وخط احمر لا نخرج عنها، قائلا: "أنا بحب الست اللي شخصيتها قوية وكنت بحب أمي جدا ومش بقابل قوة الشخصية بالعند ولكن اعطيها حرية تقول اللي هي عايزاه".

وتابع: "بحب المرأة قوية الشخصية وتقول اللي هي عايزاه وفي الآخر بعمل اللي أنا عايزه ولم أكن ديكتاتورا في زواجي ولكن في حاجات وقواعد لأننا شرقيين، وأنا شرقي غربي وتربيت في بيت فيه الشرق والغرب اهلي تعلموا بره في فرنسا وعشنا في الغرب وحياتنا كانت في الشرق".

القاهرة والناس حسين فهمي أسما إبراهيم قناة القاهرة والناس برنامج حبر سري النجمة أنغام

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