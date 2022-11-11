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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في أسعار النفط العالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا هائلاً في جلسة أمس الخميس، وذلك بعد تغلب الحركة الصاعدة عموما في الأسواق على مخاوف سابقة من أن سياسة صفر كوفيد في الصين تشكل عبئا يثقل على آفاق الطلب المستقبلية.

واستقرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 86 دولارا للبرميل في جلسة تداول متقلبة في حدود ضيقة تحركت فيها أسعار العقود الآجلة في نطاق 3 دولارات صعودا وهبوطا.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، رغم تراجع الأسعار في بداية الجلسة، لم يستطع المتعاملون في سوق النفط أن يتحملوا شهية الإقبال على المخاطرة التي دفعت الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع بأعلى نسبة منذ عامين.

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سبب زيادة الأسعار

ونقلت الوكالة عن محللين قولهم إن تداول النفط "بدأ يتحول إلى عبء مع استمرار الصين في مصارعة فيروس كورونا، غير أن ذلك تم تعويضه من خلال حالة التفاؤل بأن اقتصاد الولايات المتحدة قد يستطيع أن يتجنب الركود".

بعد أن ارتفع مزيج برنت صوب 100 دولار للبرميل في وقت سابق من الأسبوع الحالي، تراجعت الأسعار مرة أخرى بسبب المخاوف المتعلقة بتوقعات الطلب في المستقبل.

و استردت العقود الآجلة بعض مكاسبها في ربع السنة الحالي بعد أن وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على تخفيض الإنتاج. وتواجه السوق حاليا عديدا من المحفزات الرئيسية المؤثرة في الأسابيع المقبلة – منها اجتماع تحالف "أوبك+".

هذا بالإضافة إلى بداية تطبيق العقوبات على تدفقات النفط الروسي في ديسمبر، علاوة على قرار الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بالسياسة النقدية في منتصف الشهر القادم.
 

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