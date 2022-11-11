أخبار التعليم.. دكتور بهندسة القاهرة يوزع البيتزا على الطلاب وخطوات التسجيل بالمنصة الذكية Thinqi

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

غدًا.. ندوة آليات ومجالات العمل في القرن 21 بـ بنات عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع المجموعة العربية للثقافة ندوة تحت عنوان آليات ومجالات العمل في القرن الحادي والعشرين روشتة عمل القرن 21 والتي يقدمها الأستاذ ضياء موسى عبد الغفار رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للثقافة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢ الساعة 12 ظهرا بقاعة مؤتمرات كلية البنات جامعة عين شمس.

اليوم.. حقوق عين شمس تشارك في يوم قانون المناخ والحوكمة

تشارك كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صافي عميد الكلية وجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة في استضافة الندوة العالمية لعام 2022 بالكامل على الإنترنت اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ بمصر.

شاهد.. دكتور بـ هندسة القاهرة يوزع البيتزا على الطلاب

انتشر علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة لطلاب الدفعة 26 قسم الكهرباء كلية هندسة جامعة القاهرة لدكتور قام بتوزيع بيتزا علي جميع الطلاب الحضور في لفته لاقت استحسان جميع رواد موقع التواصل واشادوا الجميع بما قام بيه الدكتور ومتمنين من جميع الدكاترة أن تحذو حذوه.

الأحد.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن الإحصاء التحليلي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

البحث العلمي تعقد محاضرة "التغيرات المناخية والأمراض المعدية من منظور الصحة الواحدة"..غدا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث العلوم الأساسية ، وفى ضوء الإعداد لمؤتمر المناخ cop27 عن عقد محاضرة بعنوان " التغيرات المناخية و الأمراض المعدية من منظور الصحة الواحدة ".

تمريض القاهرة تعلن خطوات الحصول على حساب المنصة الذكية Thinqi

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن خطوات حصول طلاب كلية التمريض جامعة القاهرة على حسابه على المنصة الذكية للجامعة منصة Thinqi