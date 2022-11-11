عاجل
أخبار التعليم.. دكتور بهندسة القاهرة يوزع البيتزا على الطلاب وخطوات التسجيل بالمنصة الذكية Thinqi السوشيال ميديا.. محمد رمضان يستعرض سيارته الفارهة بفيديو مثير للجدل.. وهاشتاج حتى لا ننسي جرائم الإخوان يكتسح تريند تويتر نشرة المرأة والصحة.. تحذير من مرض منتشر بالمدارس واحمي نفسك لعدم الإصابة بالبرد قبل بيعها للمواطنين .. ضبط 6 طن أسماك مجمدة فاسدة بالبحيرة نشرة الفن .. حقيقة القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. وهل ألغى محمد صلاح متابعة شيرين عبد الوهاب على انستجرام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. دكتور بهندسة القاهرة يوزع البيتزا على الطلاب وخطوات التسجيل بالمنصة الذكية Thinqi

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

غدًا.. ندوة آليات ومجالات العمل في القرن 21 بـ بنات عين شمس
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع المجموعة العربية للثقافة ندوة تحت عنوان آليات ومجالات العمل في القرن الحادي والعشرين روشتة عمل القرن 21  والتي يقدمها الأستاذ ضياء موسى عبد الغفار رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للثقافة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢ الساعة 12 ظهرا بقاعة مؤتمرات كلية البنات جامعة عين شمس.

اليوم.. حقوق عين شمس تشارك في يوم قانون المناخ والحوكمة
تشارك كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صافي عميد الكلية وجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة في استضافة الندوة العالمية لعام 2022 بالكامل على الإنترنت اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ بمصر.

شاهد.. دكتور بـ هندسة القاهرة يوزع البيتزا على الطلاب
انتشر علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة لطلاب الدفعة 26 قسم الكهرباء كلية هندسة جامعة القاهرة لدكتور قام بتوزيع بيتزا علي جميع الطلاب الحضور في لفته لاقت استحسان جميع رواد موقع التواصل واشادوا الجميع بما قام بيه الدكتور ومتمنين من جميع الدكاترة أن تحذو حذوه.

الأحد.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن الإحصاء التحليلي
تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

البحث العلمي تعقد محاضرة "التغيرات المناخية والأمراض المعدية من منظور الصحة الواحدة"..غدا
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث العلوم الأساسية ، وفى ضوء الإعداد لمؤتمر المناخ  cop27 عن عقد  محاضرة  بعنوان " التغيرات المناخية و الأمراض المعدية من منظور الصحة الواحدة ".

تمريض القاهرة تعلن خطوات الحصول على حساب المنصة الذكية Thinqi
أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن خطوات حصول طلاب كلية التمريض جامعة القاهرة على حسابه على المنصة الذكية للجامعة منصة Thinqi

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم هندسة القاهرة دكتور بـ هندسة القاهرة يوزع البيتزا دكتور بـ هندسة القاهرة يوزع البيتزا على الطلاب جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

محافظة القاهرة تنفي ما يتردد عن تعطل خطوط النقل الجماعي للصيانة غدا

خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس

فيديوهات وصور قديمة.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة بالسويس

الدولار يهبط بقسوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

أخبار السيارات| 5 أنواع تبدأ من 70 ألف جنيه.. 5 موديلات رياضية ارتفعت أسعارها في مصر

الحبس مع الشغل .. عقوبات مشددة تواجه المتهم بـ سرقة مخزن شركة بمدينة نصر

أخبار الرياضة .. لخصم غرامة كهربا حقيقة تغريم الزمالك ٧٠ مليون جنيه .. فيتوريا يتهم الأهلي بإصابة متولي

الرئيس الأوكراني يعلن تحرير أكثر من 41 بلدة جنوبي البلاد

ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب العالمية

شاهد .. بلوجر تايلاندية تلتهم وجبة خفافيش بالشوربة على الهواء وجدل حول وباء جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بلوجر تايلاندية تلتهم وجبة خفافيش بالشوربة على الهواء وجدل حول وباء جديد

في عيد ميلاده .. أزمات فنية وعائلية لأحمد الفيشاوي في 2022

ضجة على انستجرام بسبب فستان شاكيرا

خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ