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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإيسيسكو: نقدم خدمات تنموية وتثقيفية متطورة لشعوب العالم الإسلامي

الدكتور سالم المالك
الدكتور سالم المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي

كشف الدكتور سالم المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» ، تفاصيل دور المنظمة للتوعية بمخاطر تأثيرات التغيرات المناخية.

 

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الإيسيسكو تشارك في أعمال منتدى مسك العالمي بالرياض

 


وقال سالم المالك، في حوار لبرنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة دي إم سي، صباح اليوم الجمعة: “لدينا جناح مميز وبرامج غنية ومحاضرات وعروض”.


وأضاف مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»: “نقدم دورا مهما في التغيرات المناخية لما لها أثر سلبي على شعوب العالم”.

 

المنظمة لها دور في حفظ التراث بالدول الأعضاء


وأشار مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، إلى أن المنظمة لها دور في حفظ التراث بالدول الأعضاء، وتقدم خدمات تنموية، وتثقيفية متطورة لشعوب العالم الإسلامي. 


وتابع الدكتور سالم المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، أن المرأة لها دور هام في المجتمع، ومتواجده في المنظمة، والشباب يجعلون المنظمة شابة وفتية.
 

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