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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضراوات والفواكه
أسعار الخضراوات والفواكه اليوم

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة  خلال تعاملات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ سوق العبور لتجارة الجملة.

نرصد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى: تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 3.5 و 5 جنيه، البطاطس بين 6.5 و 8 جنيه، البصل بين 2.5 و 4.50 جنيه.

وسجلت الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 5 حتى 7.5 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 4 الى 7 جنيه، الباذنجان البلدي بين 4.5 و 6 جنيه .


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 4 الى 6 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيهات.


فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 3 الى 5 جنيه للكيلو ، خيار صوب بين 4.5 الى 6.5 جنيه ، البطاطا بين 2 الى 4 جنيهات.

وتراوحت اسعار البامية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 16 الى 20 جنيه للكيلو ، خيار بلدي بين  2.5 إلى 4 جنيه، القلقاس بين 4 إلى 6 جنيهات.

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 4 إلى 9جنيهات للكيلو، ليمون أضاليا من 3 إلى 4 جنيهات .

أسعار العنب بسوق العبور

تراوحت أسعار عنب كرمسن مابين 12 إلى 18 جنيها ،عنب رومي أحمر 4 إلى 8جنيه.


أسعار البلح فى سوق العبور
تراوح سعر كيلو بلح سماني ما بين 4 إلى 6 جنيهات، سجل بلح زغلول 8.5 جنيه للكيلو، بلغ سعر كيلو بلح سيوي 25 جنيه، وصل سعر بلح رملي لـ 8 جنيهات للكيلو الواحد، تراوح سعر كيلو البلح البارحي ما بين 13 إلى 27 جنيها.


أسعار البرتقال فى سوق العبور

وبلغت أسعار الفاكهة ..تراوح سعر كيلو برتقال البلدى بين 3و 6 جنيهات، سعر البرتقال السكري تراوح بين 4 و6 جنيهات والبرتقال أبو سرة 4 و 7 جنيهات، جريب فروت 4 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة بأنواعها فى سوق العبور

تراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 4 إلى 7.5 جنيه وسجل سعر  تفاح أمريكي إيطالي بين 18 الى 24 جنيها للكيلو، جوافة 3 إلى 5 جنيهات، كانتلوب 4 إلى 8 جنيها ، رمان 5 إلى 8 جنيهات، خوخ مستورد 15 جنيها، أناناس 35 جنيه.

 

سوق العبور 

ويعد سوق العبور انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحه في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.
 

الخضراوات الفاكهه اسعار الخضراوات سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة

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