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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 فئات مسموح لهم بدخول المتاحف والمناطق الأثرية مجانا.. يوم 23 نوفمبر

منطقة آثار الهرم
منطقة آثار الهرم

أعلن المجلس الآعلى للأثار الموافقة على دخول المصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين إلي جميع المتاحف والمناطق الأثرية مجانا يوم 23 نوفمبر الجاري بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، بالإضافة إلى فرض رسوم دخول السيارات لساحات انتظار السيارات بالمناطق الأثرية والمتاحف.

 

وكشف المجلس الأعلى للآثار عن فرض رسوم انتظار السيارات على دخول السيارات لساحة الانتظار في المناطق الأثرية والمتاحف الآتية " معبد هابو ، وادى الملكات ، دير المدينة ، مقابر الآشراف" بمنطقة الأقصر ، مقابر الكاب بمنطقة آثار أسوان ، تونا الجبل و تل العمارنه بـ منطقة آثار المنيا ، متحف السويس" وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا كالآتي: 

 

رسوم انتظار السيارات بـ المتاحف و المناطق الأثرية 


- سيارات ملاكى 10 جنيهات
-سيارات ميكروباص أو كوستر 20 جنيها
-سيارات أتوبيس أو الباص 40 جنيها
 

على جانب آخر كلف المجلس الأعلى للآثار رئيس قطاع التمويل بعمل تصميم للتذكرة بالسعر المشار إليه بعاليه على أن يبدأ التطبيق فور طباعة التذاكر، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن. 

المتاحف المناطق الأثرية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون دخول المتاحف مجانا مجانا الدخول للمتاحف مجانا

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