٧ مليار دولار .. ريتشارد نيل يعد الدول الفقيرة من شرم الشيخ

قال رئيس لجنة الطرق والوسائل ريتشارد نيل بالوفد الأمريكى الموافق للرئيس جون بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه لا يجب أن يتم تمويل الدول المتضررة من التغيرات المناخية بأقل من ٧ مليار دولار.

وقالت كاثي كاستور أحد أعضاء الوفد الأمريكى الموافق للرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فى قمة المناخ Cop27 انه هناك وعود بتمويل الدول الفقيرة والمتوسطة بـ ٣ مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية. وتابعت أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعمل بكافة الجهود للتوصل لحلول مرضية لحل أزمة التغيرات المناخية.

و وجهت متحدثة الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي الشكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع الوزراء والمؤسسات التى عملت جاهدة لاستضافة قمة المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ.

وقال رئيس لجنة الطرق والوسائل ريتشارد نيل بالوفد الامريكى الموافق للرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه لا يجب أن يتم تمويل الدول المتضررة من التغيرات المناخية بأقل من ٧ مليار دولار.

وقالت كاثي كاستور احد اعضاء الوفد الأمريكى الموافق للرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فى قمة المناخ Cop27 انه هناك وعود بتمويل الدول الفقيرة والمتوسطه ب٣ مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية.

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