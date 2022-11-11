يوم الكربون بقمة المناخ.. 15 مليون شخص يموتون سنويا بسبب سوء جودة الهواء

تستمر منذ الأحد الماضي، فعاليات قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ والتي من المفترض أن تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر.

انطلاق يوم الكربون بقمة المناخ

وانطلقت فعاليات اليوم السادس المخصصة عن إزالة الكربون ضمن قمة المناخ COP 27 لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ بعد تأييد الأمم المتحدة والمختصين بالاتفاقية الإطارية للمناخ، وسلطت الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الضوء على ما تقوم به صناعة البترول والغاز فى هذا المجال ومناقشة التحديات الخاصة بذلك و الالتزامات والتعهدات وزيادة الطموحات المتعلقة بإزالة الكربون.

كما ويتضمن يوم إزالة الكربون، عدة جلسات نقاشية وثرية حول صناعة البترول والغاز وجهودها وأهم المشروعات والتجارب الناجحة في مجالات إزالة الكربون بدءاً من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، وألقى جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ كلمة في أحدى الجلسات "يوم إزالة الكربون ".

الكربون سلاح ذو حدين ‏

وقال جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ، إن ‏التحدي الأكبر الذي يواجه العالم الآن هو انبعاثات الكربون التي جاءت في الأصل من ممارسات البشر بعد اكتشافهم منذ سنوات الوسيلة التي توفر لهم الطاقة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل اكتشاف وبناء أشياء رائعة سهلت علينا الحياة جمعياً ولكن لم نكن نعلم الخطر الكبير الذي نعيشه اليوم بسبب حرق الوقود الأحفوري، فمثلما كان هناك جانب إيجابي كان هناك جانب سلبي أيضاً يهدد العالم وهذا التهديد يتفاقم يوماً بعد يوم.

قمة المناخ COP 27

ارتفاع درجات الحرارة تدمر الملايين

وأضاف جون كيري أن الهدف الآن هو الحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، والسعي تجاه عدم زيادة الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي أكثر من ذلك، لأن أي زيادة ستدمر كوكب الأرض مشيراً إلى إنه يموت 15 مليون شخص سنويًا بسبب جودة الهواء والحرارة الشديدة، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة تهدد كل من يعيش على كوكب الأرض وجودة الحياة بأكملها.

وأكد أنه لا يعتقد أن البشر عاجزين وغير قادرين على حل أزمة التغيرات المناخية و الإنبعاثات الكربونية، وبالتالي نحن جميعًا هنا لتحقيق الأهداف المرجوة.

تغطية عالمية لقمة المناخ

تشهد قمة المناخ cop27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022 للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وتحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.