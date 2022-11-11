عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

يوم الكربون بقمة المناخ.. 15 مليون شخص يموتون سنويا بسبب سوء جودة الهواء

جون كيري في قمة المناخ
جون كيري في قمة المناخ

تستمر منذ الأحد الماضي، فعاليات قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ والتي من المفترض أن تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر.

انطلاق يوم الكربون بقمة المناخ

وانطلقت فعاليات اليوم السادس المخصصة عن إزالة الكربون ضمن قمة المناخ COP 27 لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ بعد تأييد الأمم المتحدة والمختصين بالاتفاقية الإطارية للمناخ، وسلطت الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الضوء على ما تقوم به صناعة البترول والغاز فى هذا المجال ومناقشة التحديات الخاصة بذلك و الالتزامات والتعهدات وزيادة الطموحات المتعلقة بإزالة الكربون.

جون كيري: الدول العشرين الكبرى مسئولة عن 80% من الانبعاثات

الرئاسة المصرية بمؤتمر المناخ : COP27 أول قمة تعين مبعوثا للشباب

كما ويتضمن يوم إزالة الكربون، عدة جلسات نقاشية وثرية حول صناعة البترول والغاز وجهودها وأهم المشروعات والتجارب الناجحة في مجالات إزالة الكربون بدءاً من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، وألقى جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ كلمة في أحدى الجلسات "يوم إزالة الكربون ".

الكربون سلاح ذو حدين

وقال جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ، إن ‏التحدي الأكبر الذي يواجه العالم الآن هو انبعاثات الكربون التي جاءت في الأصل من ممارسات البشر بعد اكتشافهم منذ سنوات الوسيلة التي توفر لهم الطاقة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل اكتشاف وبناء أشياء رائعة سهلت علينا الحياة جمعياً ولكن لم نكن نعلم الخطر الكبير الذي نعيشه اليوم بسبب حرق الوقود الأحفوري، فمثلما كان هناك جانب إيجابي كان هناك جانب سلبي أيضاً يهدد العالم وهذا التهديد يتفاقم يوماً بعد يوم.

قمة المناخ COP 27

ارتفاع درجات الحرارة تدمر الملايين

وأضاف جون كيري أن الهدف الآن هو الحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، والسعي تجاه عدم زيادة الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي أكثر من ذلك، لأن أي زيادة  ستدمر كوكب الأرض مشيراً إلى إنه يموت 15 مليون شخص سنويًا بسبب  جودة الهواء والحرارة الشديدة، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة تهدد كل من يعيش على كوكب الأرض وجودة الحياة بأكملها.

وأكد أنه لا يعتقد أن البشر عاجزين وغير قادرين على حل أزمة التغيرات المناخية و الإنبعاثات الكربونية، وبالتالي نحن جميعًا هنا لتحقيق الأهداف المرجوة.

تغطية عالمية لقمة المناخ

تشهد  قمة المناخ cop27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022 للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وتحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

يوم الكربون قمة المناخ جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ قمة المناخ COP 27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

دعا للتظاهر ونام.. معتز مطر يختفي من على تويتر وهجوم جماهيري عليه

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

الخونة.. أحمد موسى من على كوبرى أكتوبر: الدنيا ماشية وزي الفل| فيديو

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

خلي بالك من أولادك .. طرق الوقاية من سلالات فيروس الإنفلونزا

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

موضوعات متعلقة

مشاهد مؤثرة ورسائل حاسمة في قمة المناخ.. كيف جذبت مصر أنظار العالم؟

جون كيري: الدول العشرين الكبرى مسئولة عن 80% من الانبعاثات

جون كيري: سعادتي بالغة بالمشاركة فى كثير فعاليات COP27 بشرم الشيخ

غداً.. انطلاق فاعليات يوم الكربون ضمن قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

اتهامات لـ دول عربية .. بوادر وباء فتاك في إسرائيل ..القصة كاملة

الرئيس الأمريكي يصافح مسئولين مصريين في مطار شرم الشيخ.. فيديو

قضية تجسس خطيرة تضرب دولة أوروبية .. اكتشاف عميلين للمخابرات الروسية

شاهد| لحظة وصول طائرة الرئيس الأمريكي شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ

الإفلاس .. تحذير مزعج من إيلون ماسك بعد استقالة كبار مسئولي تويتر

تشكيل الفراعنة.. عمر سيد معوض يقود هجوم منتخب مصر للناشئين أمام تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفيديو جديد.. ابنة عمرو دياب تظهر بفستان أعلى الركبة| شاهد

من غير ما تحس.. 9 أطعمة شائعة ترفع ضغط الدم

بالأسود.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

جمبسوت جريء وملفت... مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. تضليل وكذب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ