أرواح الشهداء ترفرف فى لندن.. مصريون: شكرا يا ريس على دحر الإرهاب

نظم مصريون“ وسط لندن ” وقفة تضامن مع الدولة المصرية،بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووجهت سيدة، الشكر للرئيس السيسى، والدولة على التنظيم الناجح لقمة المناخ COP 27.
وأشادت السيدة بدور الرئيس السيسى، فى دحر جماعة الإخوان المصرية قائلة:" شكر يا ريس تاعب أعصاب الإرهابيين، والجالية المصرية فى لندن تدعم دولتها وقراراتها".
صور شهداء
ورفعت السيدة المصرية،لافتة عليها صور شهداء مصر من الجيش والشرطة معقبة:" بنقول للشهداء ارواحكم معنا بترفرف".
وتشهد مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. والذي عملت مصر بجهد كبير بعد النسخة 26 في جلاسكو، بالتعاون مع الأمم المتحدة على تنظيمه وخروجه بأفضل صورة ليجمع كل القادة والفاعلين في العالم من المعنيين بالحفاظ على البيئة في مكان واحد؛ لبحث التحديات الكبيرة التي يواجهها كوكبنا ”.