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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن أكد للسيسي دعم أمريكا لحقوق مصر المائية

البيت الأبيض: بايدن
البيت الأبيض: بايدن أكد للسيسي دعم أمريكا لحقوق مصر المائية

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيسان جو بايدن وعبد الفتاح السيسي، أكدا التزامهما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين الولايات المتحدة ومصر.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، حول لقاء الزعيمين، على هامش قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ، أن بايدن بحث مع السيسي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وملف الأمن الغذائي العالمي.

وأشار إلى أن "بايدن أعرب للسيسي عن دعم الولايات المتحدة لحقوق مصر المائية".

وعبَّر بايدن عن تضامن الولايات المتحدة مع مصر، في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، والاقتصادي، العالمية، الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

كما ناقش الزعيمان، التحديات الأمنية الإقليمية، وفرص تهدئة النزاعات، والشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر الممتدة منذ عقود.

وهنأ الرئيس الأمريكي، الرئيس السيسي، على استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وفقا للبيت الأبيض.

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وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، مؤكدا أن إدارته لديها أجندة لمواجهة تغير المناخ داخل البلاد وخارجها.

وأضاف بايدن، خلال كلمته في قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ، أن أزمة المناخ تتعلق بأمن البشرية، والأمن الاقتصادي والبيئي والوطني وحياة الكوكب.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن كثيرا من الدول في إفريقيا، أصبحت "هشة"؛ بسبب تغير المناخ وغياب الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن آخر 8 سنوات، هي الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة على الإطلاق، حيث شهدت العديد من الفيضانات، وموجات الجفاف.

كما أثنى بايدن على مصر؛ لحديثها بشكل قوي بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيدا بكون القاهرة "وسيطا محوريا" مع غزة أيضا.

وأشار بايدن، إلى أن مصر هي المكان المناسب لانعقاد قمة مؤتمر الأطراف حول المناخ COP27.

وجاءت تصريحات بايدن، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مؤتمر المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر.

وكان الرئيس السيسي، قد طالب، في افتتاح الشق الرئاسي من المؤتمر، بوقف الحرب في أوكرانيا، لافتا إلى تداعياتها السلبية التي تعاني منها دول العالم.

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