محمود عبد الغفار: "هنيدي وقف معايا بفترة مرضي ومسبنيش".. فيديو

أكد الفنان محمود عبد الغفار، أنه تربطه علاقة صداقة وطيدة بالفنان محمد هنيدي، معلقا “هو ومراته اللي بـ 100 راجل، كانوا واقفين معايا فترة مرضي ومسابونيش”.

وقال محمود عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “بنت البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نشوى مصطفى”، أن “الفنان محمد هنيدي هو صديق عمري وهو ده الصديق اللي بجد”.

وتابع الفنان محمود عبد الغفار، أن محمد هنيدي سانده عند تعرضه لوعكة صحية أجرى على إثرها عملية قلب مفتوح، ولم يتركه وحيدا، وظل معه منذ دخوله المستشفى حتى غادرها.

وتابع الفنان محمود عبد الغفار، أن الدكتور يحيى بلبع رفض تقاضي أية أتعاب نظير إجراءه العملية الجراحية.

ما زال يتابع حالته

وأشار محمود عبد الغفار إلى أن الدكتور يحيى بلبع ما زال يتابع حالته الصحية حتى الآن للاطمئنان عليه.



